Timo Lorenz als Vorsitzender der Kernstadt-SPD bestätigt

Mit 93 Prozent der Stimmen ist Timo Lorenz als Vorsitzender der SPD-Ortsvereins Aalen bei der Jahreshauptversammlung in der TSG-Gaststätte in Hofherrnweiler bestätigt worden. In die nächsten beiden Jahre geht die Kernstadt-SPD zudem mit einem deutlich jüngeren, weiblicheren und schlankeren Vorstand.

Der langjährige Kassierer Horst Schubert, der auf eigenen Wunsch nicht mehr kandidierte, wurde von André Zwick, Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Ostalb, mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Durch seine besonderen Verdienste um die Partei, insbesondere bei Wahlkämpfen und als langjähriges Vorstandsmitglied, sei er genau der Richtige für diese Medaille, betonte Zwick bei seiner Ehrung.

In seinem Rechenschaftsbericht hob Lorenz die Leistungen des Vorstandsteams in den vergangenen beiden Jahren hervor. So konnte unter anderem das 125-jährige Jubiläum der SPD Aalen mit der damaligen SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles gefeiert und bei der Kommunalwahl die Mandate im Vergleich zu 2014 gehalten werden.

Lorenz wurde als Vorsitzender bestätigt und betonte die Bedeutung des Zusammenhalts, gerade angesichts der anstehenden Wahlen im kommenden Jahr. An die Seite von Timo Lorenz wurden als stellvertretende Vorsitzende der ehemalige Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher und die Vorsitzende des Stadtjugendrings und der Jusos Aalen, Sarah Sperfeldt, gewählt. Christian Schubert übernahm das Amt des Kassiers, Vera Eichler wurde als Schriftführerin gewählt. Als Beisitzer sind Christian Sperle, Wolfgang Weber, Selcuk Özer und Rebecca Schriever gewählt im Vorstand vertreten.

Tina Werner leitete die Vorstandswahlen und die Wahl der Delegierten für den kommenden Kreisparteitag am 16. Oktober. Als größter SPD-Ortsverein im Ostalbkreis, wird der SPD-Ortsverein Aalen an diesem mit 13 Delegierten vertreten sein.