Tierreich und voll rasanter Akrobatik

Alessios Weihnachtscircus gastiert vom Samstag, 22. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar in der Willy-Brandt-Straße in Aalen. Das junge Team um Circuschefin Tina Quaiser hat auch in diesem Winter wieder ein komplett neues Programm für die ganze Familie zusammengestellt, rund 90 Minuten lang können so Kinder und Erwachsene gleichermaßen lachen, staunen und träumen.

Programm: Neben vielen Clowns und Artisten sind mit dem Aalener Weihnachtscircus unter dem Motto „Die tierreichste Circusshow des Jahres“ auch über 50 Tiere mit auf Tournee, die natürlich ebenfalls ihren Auftritt in der Manege haben. Neben edlen Pferden verschiedener Rassen und gelehrigen Pudeln ist die Direktion besonders stolz auf die große Exotenkarawane: Dromedare, Rinder, ein Känguru und sogar ein nordamerikanischer Bison treten in einer deutschlandweit einmaligen Dressurkombination gemeinsam auf und können während der Pause gefüttert und gestreichelt werden.

Artisten: Auch artistisch ist einiges geboten: rasante Artistik mit bis zu 40 Hula-Hoop-Reifen, spektakuläre Akrobatik und Jonglagen auf der Rola-Rola, Feuerspucken bis unter die Zeltkuppel oder Balancen auf einer Kinnspitze – für jeden Circusfan ist etwas dabei. In einer großen Wildwestshow sind Lassodreher und Messerwerfer zu erleben. Aufgelockert wird das Programm durch Clown Cico, der Kinder wie Erwachsene gleichermaßen zum Lachen bringt. Artistin Geraldine wurde vor 16 Jahren in Aalen geboren, der Weihnachtscircus hat also auch eine gebürtige Aalenerin im Programm. Die Luftakrobatin Geraldine freut sich natürlich sehr darauf, in ihrer Geburtstadt, in der auch damals ihre Eltern ihre Auftritte gegeben haben, aufzutreten.

Tiere: Alle Tiere im Circus Alessio werden gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gehalten. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird an jedem einzelnen Gastspielort während der Saison aufs Neue vom jeweils zuständigen Veterinäramt unangemeldet kontrolliert.

Mehrfach wurde der Circus Alessio bereits für seine gute Tierhaltung und seine Bemühungen zum Artenschutz ausgezeichnet. Im Rahmen eines modernen Circusbetriebs ist eine tägliche Pflege und Beschäftigung der Vierbeiner ebenso selbstverständlich wie umfassende tiermedizinische Beratung und Betreuung durch externe Fachleute. Die gesamten Stallanlagen und Außengehege sind tagsüber frei zugänglich, auf Anfrage gewährt das Tierpflegerteam Interessierten auch Einblicke hinter die Kulissen und beantwortet gerne offene Fragen.