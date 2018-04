Tierarztpraxis Dauser zieht in den Grauleshof

„Wir ziehen um!“ steht auf dem Schild, das seit einigen Tagen in der Tierarztpraxis von Stefan Dauser im Hüttfeld hängt. Bis einschließlich 25. April werden die Vierbeiner noch in den Räumlichkeiten in der Silcherstraße behandelt. Dann steht für Dauser und sein Team der Umzug in die Weiße Steige 10 im Grauleshof an. In der Zeit vom 26. April bis 1. Mai findet daher keine offene Sprechstunde statt. In dringenden Fällen muss ein Termin telefonisch vereinbart werden. Die neue Praxis, die über größere und modernere Räume als am alten Standort verfügt, öffnet dann am 2. Mai ihre Pforten.