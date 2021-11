Tiefschlag: Boxer Kasim Gashi von Hacker auf die Bretter geschickt

Der Heubacher Boxer Kasim Gashi ist im Ostalbkreis bekannt. Am 11. September erst machte er die Sporthalle seiner Heimatgemeinde voll und präsentierte mit seiner Agentur eine lange Boxnacht, mit ihm selbst im Hauptkampf. Rund 700 Boxfans waren gekommen.

Trotz gebrochener Hand seit der zweiten Runde boxte er weiter, fiel aber nicht. Etwas schmeichelhaft entschieden die Ringrichter letztlich auf Unentschieden gegen den Schweden Michael Obin. Selbst der Deutsch-Albaner schüttelte nach dem Urteil den Kopf, nahm den Arm seines Gegners und streckte diesen in die Luft. Angeschlagen war Gashi, das gab er zu, gefallen aber ist er nicht. Nun aber ist Gashi gefallen, wenn auch nur virtuell. Sowohl sein Instagram- als auch sein Facebook-Channel wurden gehackt. „Wir haben bereits alles versucht, aber es war nicht mehr zu reparieren. Alleine bei Instagram hatte ich 12 000 Follower, die ganze Arbeit war nun umsonst“, ärgert sich Gashi. Und auch bei Facebook hatte er eine Menge Fans.

Gashi ist nicht nur Boxer, er organisiert mit seiner eigenen Firma auch die Kämpfe, dreht an jedem Rädchen selbst – dafür benötigt er seine Social-Media-Kanäle, speziell in der heutigen Zeit. „Es ist so unfassbar ärgerlich, aber davon lasse ich mich nicht aus der Bahn werfen. Es müssen alle mitbekommen und dann hoffe ich, dass sich die Fans und Freunde auch auf meinen neuen Social-Media-Kanälen wieder einfinden werden“, so der Heubacher, der seit geraumer Zeit auch immer wieder in Aalen trainiert. Nun muss er aber erst einmal seine Kanäle wieder aufbauen, die er für seine tägliche Arbeit benötigt. Er ist wieder in den Ring gestiegen, wenn auch in den virtuellen. Im kommenden Jahr wird er die nächsten Boxnächte in die Tat umsetzen, dann wieder mit möglichst vielen Fans. Derart fallen möchte er nie wieder.