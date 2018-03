Tiefgarage Rathaus ist saniert

Die Betreiberfirma APCOA Parking Deutschland GmbH hat die Sanierung der Tiefgarage Rathaus in Heidenheim abgeschlossen. Die Garage wurde in den letzten anderthalb Jahren auf den neusten Stand gebracht, wodurch die Nutzung eingeschränkt war. Mit der Finalisierung des Umbaus kommt APCOA auch dem vielfachen Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten nach: Künftig ist das Parkhaus durchgehend geöffnet.

Gemeinsam mit der Stadt hat APCOA sowohl optische als auch strukturelle Veränderungen vorgenommen, die zu einem noch komfortableren Parkerlebnis führen. Neben neuen Ein- und Ausfahrten und innovativer Zugangstechnologie bekam die Tiefgarage einen neuen Anstrich und eine neue, helle Bodenbeschichtung. Geplant sind ebenfalls zwei Elektroladestationen.

„Wir freuen uns, mit der Tiefgarage Rathaus eine weitere moderne Parkanlage in Heidenheim eröffnen zu können“, sagt Geschäftsführer Detlef Wilmer. Im Dezember hatte APCOA bereits das neue City-Parkhaus in der Clichystraße mit über 270 Stellplätzen eröffnet.

Die Tiefgarage Rathaus liegt zentral in der Innenstadt. „Die in der Vergangenheit eingeschränkten Öffnungszeiten waren immer wieder ein Thema und ein echtes Bürgeranliegen. Mit den neuen durchgehenden Öffnungszeiten schaffen wir nun mehr Komfort für alle – sowohl für Kurzzeitparker als auch für Dauerparker“, so Wilmer. Natürlich werde auch auf Sicherheit viel Wert gelegt: Zwischen 6 und 21 Uhr erfolgt die Öffnung und Schließung des Rolltors automatisch. In der Nacht öffnet sich das Tor hingegen nur, wenn ein Ticket gezogen wird. In diesem Zeitraum kann die Tiefgarage von Fußgängern ausschließlich mit einem gültigen Ticket betreten werden – das machen spezielle Scanner an den Zugangstüren möglich.

Neben der Tiefgarage Rathaus betreibt APCOA vier weitere Parkhäuser in Heidenheim. Dazu gehören das City-Parkhaus, das Parkhaus am Bahnhof, die Süd-Tiefgarage und der Parkplatz Wilhelmstraße.