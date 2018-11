Tiefer Stollen: Weihnachtswelt unter Tage

Am Nikolaustag ist es so weit: Zum einzigen Weihnachtsmarkt unter Tage im ganzen Land öffnet am 6. Dezember und zum sechsten Mal das Besucherbergwerk Tiefer Stollen für vier Tage seine Pforte beziehungsweise das Mundloch. Insgesamt 50 Stände warten unter Tage und auf dem Vorplatz auf die Besucher. Die kamen in den vergangenen Jahren in immer größerer Zahl und teils von weit her. Im vergangenen Jahr kamen fast 10 000.

Für die Besucher ist es ein „Wow-Effekt“, wenn sie mit dem Zug in die prächtige, glitzernde Weihnachtswelt fahren. Für die Dekoration und dieses besondere Ambiente ist Claudia Köditz-Habermann mit ihrem Team zuständig. „Traumhaft“ nennt Ortsvorsteherin Andrea Hatam die Dekoration, die ein wichtiger Grund ist, warum die Besucher in Massen kommen. Und es sei ja auch so: Ein Weihnachtsmarkt, den man mit Helm auf dem Kopf besucht, sei schon etwas ganz Besonderes und faszinierend. Nicht nur, aber auch für die jüngeren Besucher.

Den Weihnachtsmarkt über und unter Tage veranstalten das Bezirksamt und das Besucherbergwerk Tiefer Stollen. Und für die Mitarbeiter bedeutet er eine Menge Arbeit und logistischen Aufwand, die Belegschaft ist zu 100 Prozent ausgelastet mit dem ständigen Zwei-Zug-Betrieb, erklärt Betriebsleiter Fritz Rosenstock.

Wartezeiten auf den Zug

Vor wenigen Jahren wurde der Weihnachtsmarkt auf vier Tage ausgedehnt, um die Besucher besser zu verteilen. Trotzdem müssen sich die Besucher besonders am Samstag und Sonntag auf eine Wartezeit von einer Dreiviertelstunde bis maximal einer Stunde einstellen. Deshalb empfiehlt Rosenstock den Donnerstag für alle, die nicht so lange in der Schlange warten wollen. In den vergangenen zwei Jahren war auch der Freitag enorm gut besucht. Das bedeutet, auch am 7. Dezember muss man mit einer gewissen Wartezeit rechnen.

In diesem Jahr wird es draußen ein großes Karussell geben, das nostalgisches Weihnachtsflair verbreiten soll. Ein Programm gibt es diesmal aber nicht. In der Vergangenheit, so Hatam, sei es im Trubel untergegangen und auf kein allzu großes Interesse gestoßen. Das sei dann ein bisschen schade für die Kindergärten und Schulen gewesen, die das Programm extra einstudiert hätten.

Bei der Bewirtung im Außenbereich, so Rosenstock, habe man großen Wert auf die Qualität gelegt. Der Schwerpunkt liegt auf schwäbischen Spezialitäten. Es gibt einen Pendelbus vom Stefansplatz über den Alfing-Parkplatz, die Veranstalter empfehlen, ihn zu nutzen. Denn obwohl die Viktoria hinter dem Fußballplatz Parkplätze anbietet, kann es schnell sehr eng werden. Der Erzweg wird wieder zur Einbahnstraße. Das heißt, mit dem Auto kann man nur in Richtung Röthardt fahren. Am Samstag und Sonntag kann der Alfing-Parkplatz benutzt werden.