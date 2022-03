Tiefer Stollen startet in die neue Saison: Asthmatherapie soll auch „Long-Covid-Patienten“ helfen

Vor drei Jahren ist zum letzten Mal das Staigerlied der SHW-Bergkapelle auf dem Weg von der Erzgrube zum Stollenmund des Besucherbergwerks Tiefer Stollen erklungen. Jetzt war es wieder soweit: Mit „neuem“ Oberbürgermeister wurde in die 36. Besuchersaison gestartet. Und mit einer neuen Perspektive. Denn gerade laufen Pläne, dass in der reinen Luft des Stollens neben Asthmapatienten künftig auch „Long-Covid-Patienten“ Linderung finden können.

Es ist wieder ein Stück Normalität: Betriebsleiter Fritz Rosenstock sprach im historischen Saal der Erzgrube das Steigerbebet um für eine unfallfreie Saison zu bitten. Für OB Frederick Brütting war es die erste Saisoneröffnung und er blickte zurück. Im September 1987 öffnete das Besucherbergwerk als einmalige Touristen-Attraktion weit über die Region hinaus. Seit damals fuhren fast 1,5 Millionen Besucher durch das Stollen-Portal und rund 10 000 Patienten fanden bei mehr als 130 000 Anwendungen Linderung in der Asthmatherapie als „zweite Säule“ zum normalen Besucherbetrieb.

Es gibt gesicherte Hinweise und Belege, dass diese Therapie unter Tage Menschen deutlich Besserung verschafft, die an „Long Covid“ leiden. Das biete, so Brütting, eine neue Chance und man arbeite momentan daran, ein entsprechendes Angebot vorzubereiten.

Das Besucherbergwerk nannte Brütting „das führende in Süddeutschland“. Zu dieser großen Beliebtheit habe auch der über die Grenzen von Wasseralfingen hinaus bekannte Weihnachtsmarkt beigetragen. Immer am ersten Dezemberwochenende strömen an vier Tagen rund 10 000 Besucher an den Braunenberg. Nun hofften alle, dass es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt im Bergwerk geben werde.