Tiefer Stollen: Ein Kampf gegen Rost, Wasser und Kalk

„Tiefer Stollen“ nur ein Teil

Das Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ ist nur ein Teil des Stollensystems „Wilhelm I.“. Der Besucher sieht nicht einmal 20 Prozent der Gänge und einstigen Abbaufelder. Manche Areale sind verstürzt und unpassierbar. Der „Tiefe Stollen“ ist auch älter als die Jahreszahl am Stollenmund. Nach Eisenerz wurde hier wohl schon um 1760 gegraben, mehrere Abbaufelder etwa in Richtung Hirschbachtal wurden um 1860 abgehängt. Und auch „Wilhelm I.“ ist nur eines von mehreren Stollensystemen unter dem Braunenberg. Um beispielsweise in die Abbaukammern des verschlossenen und noch wesentlich größeren „Süßen Löchle“ nordöstlich des Besucherbergwerks zu gelangen, muss man erst einmal rund 18 Meter tief nach unten über eine Leiter. (lem)