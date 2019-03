Tiefer Stollen öffnet seine Pforten

Das Besucherbergwerk Tiefer Stollen öffnet am kommenden Samstag, 30. März, um 10 Uhr zur 33. Saison seine Pforten. Traditionell treffen sich Vereinsmitglieder, Freunde und Gäste im Restaurant Erzgrube. Im ehemaligen „Betsaal“ der Bergleute wird die Saison feierlich eröffnet. Im Anschluss führt die Bergparade zum Tiefen Stollen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Bläsergruppe der SHW-Bergkapelle. Gleichzeitig wird im Rahmen der Eröffnung auch das 30-jährige Jubiläum der Heilstollentherapie gewürdigt. Am 13. Januar 1989 genehmigte das Landesbergamt Freiburg den Asthmatherapiebetrieb im Bergwerk. Die Saison endet am Sonntag, 3. November. Bis dahin ist das Bergwerk täglich, außer montags, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Ostermontag und Pfingstmontag sowie an Feiertagen ist ebenfalls geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 07361 / 970249 oder per E-Mail an tiefer-stollen@aalen.de.