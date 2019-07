Ticketverkauf für DFB Pokalduell in Ulm startet

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (10. August) auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Anpfiff im Ulmer Donaustadion wird um 18.30 Uhr sein. Nun steht der Ablauf für die Ticketvergabe fest.

Tickets für das Gästekontingent (rund 2.500 Karten) beim Auswärtsspiel der Heidenheimer in Ulm werden demnach ab dem kommenden Freitag (19. Juli 2019) um 10 Uhr in einer exklusiven Vorverkaufsphase zunächst für FCH-Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhältlich sein (eine Karte pro Mitgliedschafts- oder Dauerkarte). Diese einwöchige Vorverkaufsphase dauert bis einschließlich Freitag (26. Juli) um 18 Uhr an.

Sollten noch Tickets verfügbar sein, beginnt dann am Montag (29. Juli) um 10 Uhr der freie Ticketvorverkauf des Gästekontingents. Erhältlich sind Tickets für das Gästekontingent für das Auswärtsspiel in Ulm ausschließlich im FCH Fan- und Ticketshop an der Voith-Arena. Tickets außerhalb des Gästekontingents, insbesondere für bspielsweise Sitzplätze auf der Gegengeraden (Block F), sind über den öffentlichen Vorverkauf des SSV Ulm erhältlich.