Lara Drexe hat sich bei den Bezirksmeisterschaften in der Jugend U 18 die Goldmedaille gesichert. 572 Kegel am ersten Tag. Eine klasse Leistung und sie hatte schon 42 Kegel Vorsprung auf Platz zwei. Am Finaltag hat sie mit 545 Kegel ihre Leistung nochmals unter Beweis gestellt und sich die Goldmedaille gesichert. Diese ist auch das Ticket zur Württembergischen Jugendmeisterschaft am 25. und 26. Mai in Ulm.