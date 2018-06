Thum verteidigt Spitzenposition

Beim Mountainbike-Marathon der World-Serie in Frankreich hat Steffen Thum vom Aalener „Rose Vaujany fueled by ultrasports“-Team mit Platz 13 seine Führung der Gesamtwertung verteidigt. Thum war mit einer Knieentzündung und gemischten Gefühlen nach Frankreich gefahren.

Der Aalener Mountainbikeprofi war im Training in den vergangenen vier Wochen beeinträchtigt. Trotzdem ging er an den Start in Laissac, um seine Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen Auf der 90 Kilometer langen und mit 3000 Höhenmetern anspruchsvollen Strecke konnte er auf die Schützenhilfe seiner Teamkollegen vertrauen. „Rémi und ich werden ihn so lange als möglich begleiten“, versprach sein Temakollege Simon Gegenheimer.

Und das Team setzte den Schlachtplan genau so in die Tat um. Von Beginn an fuhren Gegenheimer, Thum und Rémi Laffont mit Kontakt zur Top 20. Thum fuhr ohne Beschwerden, was es seinem französischen Teamkollegen Laffont ermöglichte, Tempo zu machen, so dass beide in der zweiten Verpflegungsstation unter den besten Zehn waren. Thum hielt auf den letzten Kilometern das Tempo und fuhr als 13. ins Ziel. Gegenheimer wurde auf Position 25 gelistet, Laffont quälte sich über die letzten Meter. „Wir hatten das Ziel, Steffen in die Punkte der Top 40 zu bringen. Platz 13 ist weit mehr als erwartet“, so die zufriedene Teamleiterin Kerstin Thum.

Während die Ausdauerfahrer sich über die Osterfeiertage auf den Weltcup in Australien vorbereiten, befindet sich Endurospezialist Michael Schärer bereits in Chile, wo er am Ostersonntag beim Auftakt zur Enduro-World-Serie startet. Bei einem Testlauf kam er mit Platz 14 mit den Bedingungen gut zurecht.