Thum und Gegenheimer fahren als Team

Die beiden Mountainbiker des Ultra Sports Rose Racing Teams, Steffen Thum und Simon Gegenheimer, sind beim Marathon in Offenburg am Start gewesen: 84 Kilometer, 2560 Höhenmeter und 2500 Starter. Und die beiden Aalener starteten nach guten Platzierungen in Münsingen und Riva del Garda diesmal von Startblock eins - ein Motivationsschub.

Sie gingen konzentriert ins Rennen und kämpften sich rasch in die Verfolgergruppe der Führenden. Der Regen am Vortag machte den Boden in Offenburg griffig und schnell, ganz nach dem Geschmack von Thum und Gegenheimer. Die Teamarbeit klappte hervorragend, beiden war klar, dass eine Top-Ten-Platzierung durchaus in greifbare Nähe rückte.

Die internationale Konkurrenz war hart, aber Steffen Thum und Simon Gegenheimer hielten dagegen. „Nach gut 70 Kilometern wurden die Beine ganz schön schwer. Bei solch einem schnellen Rennen tut dann jeder Anstieg enorm weh, aber Simon und ich waren zu zweit, da pusht man sich dann gegenseitig“, so Thum im Ziel.

Nach 3:13 Stunden finishten beide mit einem kleinen Zentimeterabstand. Simon Gegenheimer als Neunter und Steffen Thum als Zehnter war damit zweit- und drittbester Deutscher. Der Gesamtsieg ging an den Schweizer Thomas Stoll.