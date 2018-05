Thum landet in Portugal auf Platz sechs

Der Aalener Mountainbiker Steffen Thum macht einen weiteren Schritt in Richtung internationaler Spitze und kommt beim UCI-Etappenrennen in Portugal auf einen starken sechsten Gesamtrang. Er fuhr gemeinsam mit Daniel Gathof eine konstante Tour und beendete alle Etappen in den Top-10.

Man merkt, wie der doppelte Weltcup-Gesamtsieger im Mountainbike-Marathon sich Stück für Stück wieder an die Weltspitze heranarbeitet. Steffen Thum folgt dabei einem konsequenten Plan: „Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das habe ich in meinem Managementstudium gelernt und es zählt auch im Profisport. Mein Ziel ist es innerhalb eines Jahres wieder ganz nach oben zu gelangen und Portugal hat gezeigt, dass nicht mehr sehr viel fehlt und der eingeschlagene Kurs zum Ziel führen wird“, so Steffen Thum der noch ergänzt: „Im Juni beim Sellarondahero sollte ich auch international wieder um den Sieg fahren können“.

Bei der Portugal-Tour war Thum bereits nah dran, nicht am Sieg, aber am Tagespodest. Gegensätzlich als gewohnt, sah man den Deutschen nicht an der Seite seines französischen Teamkollegen Rémi Laffont. Laffont fühlte sich noch nicht stark genug, um eine gesamte Woche auf internationaler Ebene zu bestreiten. Gemeinsam mit dem Deutschen Daniel Gathof bestritt Thum das Rennen und zeigte sich jeden Tag unter den Besten zehn.

„Ich bin froh, dass Steffen mich als Partner ausgesucht hat und meine konstante Fahrweise ihm entgegen kam“, so Gathof, der bereits mehrere Nationalmannschaftseinsätze zu verbuchen hat. So war es ein von Erfahrung geprägtes Team, das nach einem sechsten Platz beim Prolog die gesamte Woche ohne größere Leistungsschwankungen durchkam. Am letzten Tag ließen die Beiden nochmals ihre Stärke aufblitzen, hielten sich nahezu die komplette Etappe im Kampf um das Siegerpodest auf und verbesserten damit ihre Gesamtposition auf einen ebenfalls sechsten Platz. Dieser bedeutete zudem 65 Weltranglistenpunkte auf das Konto des Aaleners.

„Es geht weiterhin aufwärts und das bestätigt unsere sportlichen Entscheidungen, wie aktuell mit der Kooperation zu Daniel Gathof“, so Kerstin Thum zur Teamkonstellation Thum/Gathof.