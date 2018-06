Thum kann’s auch ohne Sattel

Nachdem Steffen Thum beim World-Series-Marathon in Spanien in die Punkteränge gefahren war, hat der Fahrer des Rose-Ultrasports-Teams nun in Südafrika nachgelegt. Nach einer vor allem konditionell starken Leistung fuhr er nach gut 100 Kilometern in Clarens auf 2400 Meter als Sechster ins Ziel.

Thum war vor dem Rennen zuversichtlich: „Ich glaube, mein Rücken ist wieder okay. Ich werde versuchen, mich wieder in den Spitzengruppen zu zeigen.“ Thum setzte seine Ziele auch um, fuhr von Beginn an im vorderen Teil des Feldes und war auch bei Kilometer 30 dabei, als sich eine 17 Mann starke Spitzengruppe bildete.

Der längste Anstieg spaltete die Gruppe, Thum kam zusammen mit Stefan Sahm auf Position zwei und drei mit nur 25 Sekunden Rückstand auf den späteren Sieger Max Knox über den höchsten Gipfel. In der nachfolgenden Abfahrt brach allerdings der Sattel. Thum fixierte notdürftig seine Trinkflasche auf der Sattelstütze und kämpfte sich meist stehend die folgenden 15 Kilometer bis zu seinem Mechaniker. Mit nun neuem Sattel und auf Position acht gab der Aalener in der Schlussphase alles und machte noch zwei Positionen gut. Damit hat sich Steffen Thum durch zwei starke Rennen in Spanien und Südafrika wieder in die erste Startreihe der Marathon-World-Series geschoben.