Thomas Wagenblast ist neuer CDU-Fraktionsvorsitzender

Die neue, 19-köpfige CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat hat ihre Spitze gewählt: Fraktionsvorsitzender ist Thomas Wagenblast, als seine erste Stellvertreterin wird künftig die langjährige Stadträtin Ursula Barth fungieren. weitere künftig drei Stellvertreter sind Carl-Utz Rossaro, Herbert Brenner und Manfred Traub. Wenn Wagenblast demnächst auch den Vorsitz des Stadtverbandes seiner Partei übernehmen soll (wir berichteten), darf der 38-jährige Dezernent für Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen im Landratsamt des Ostalbkreises durchaus als der neue starke Mann an der Spitze der Aalener CDU gelten.

Auf dem ersten Posten der CDU-Fraktion im Gemeinderat beerbt Thomas Wagenblast seinen Vorgänger Dr. Karl Franke, der aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur für den Gemeinderat verzichtet hatte. Und die Stimmenkönigin der Aalener CDU, Ursula Barth (69), hatte kurz danach erklärt, sie werde den Fraktionsvorsitz nicht übernehmen, stattdessen solle an der Spitze der Fraktion ein Generationswechsel vollzogen werden.

„Ich bin glücklich über das Vertrauen, das eine große Verpflichtung ist“, sagt Wagenblast nach seiner Wahl zum neuen Fraktionschef. Jetzt gelte es, den Rückenwind aus der Kommunalwahl vom 25. Mai, bei der die CDU prozentual hatte leicht zulegen können, für die kommunalpolitische Arbeit zu nutzen. Deren Schwerpunkte sieht Wagenblast vor allem in der künftigen Stadtentwicklung und darin, auch in den künftigen Haushalten der Stadt die Balance zwischen Solidität und den nötigen Investitionen zu halten. Als größte Kraft habe die CDU eine eindeutige „Gestaltungsverantwortung“, so deren neuer Fraktionschef.

Nach dieser Wahl will sich Wagenblast bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes am 23. Juli in der „Liederhalle“ in Hofen auch dort der Wahl zum Vorsitzenden stellen. Sollten die Mitglieder ihm ihr Vertrauen geben, will er Aalens CDU, ohne den Druck von Wahlen, aber gemeinsam mit den Ortsverbänden „neu aufstellen“, wie er sagt. Wobei es gelte, für die Partei auch Jüngere zu aktivieren und den „solide verfassten Stadtverband“ nach außen offen und attraktiv zu präsentieren. Beide neuen Funktionen sieht Wagenblast dabei keineswegs als „Ein-Mann-Schau“, vielmehr setzt er als „Team-Player“, wie er meint, auf das Miteinander auch auf der Führungsebene.

Thomas Wagenblast, Sohn des früheren stellvertretenden Aalener Kulturamtsleiters Joachim Wagenblast, rückte 2007 für den verstorbenen CDU-Fraktionsvorsitzenden Hans Birkhold in den Gemeinderat nach. In die CDU trat er bereits 1999 ein, 2005 wurde er stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, 2013 stellvertretender Kreisvorsitzender. Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) war er von 2000 bis 2006, von 2008 bis 2010 war er zudem Mitglied des JU-Landesvorstands. Außerdem war er von 2008 bis 2010 Mitglied im Bundesfachausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend der CDU Deutschland. Seit 2006 ist Wagenblast Mitglied im Landesvorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Baden-Württemberg. Der neue CDU-Fraktionsvorsitzende studierte Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz und war von 2002 bis 2012 im Staatsministerium Baden-Württemberg tätig, zuletzt als Leiter des Referats Politische Planung, Grundsatzangelegenheiten und Landtagskoordination. Seitdem ist er als Dezernent beim Ostalbkreis. Der Regierungsdirektor ist verheiratet und hat eine Tochter.