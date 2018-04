Thomas Geyer bleibt beim VfR Aalen

Er ist ein wichtiger Mann in der Abwehr - und wird es weiterhin bleiben. Innenverteidiger Thomas Geyer hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten VfR Aalen bis zum 30. Juni 2019 mit Option auf eine weitere Saison verlängert. Der 27-Jährige bestritt seit Juni 2016 77 Pflichtspiele für den VfR und erzielte dabei ein Tor.

„Thommy ist ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und überzeugt seit zwei Jahren durch konstant gute Leistungen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison auf seine Erfahrung bauen können", äußerte sich Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit unserem neuen Cheftrainer Argirios Giannikis. In unserer Mannschaft steckt noch einiges an Potenzial. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison den nächsten Schritt in unserer gemeinsamen Entwicklung machen", so Geyer.