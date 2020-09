THG verabschiedet vier Lehrkräfte

Zum Schuljahresende sind vier Lehrkräfte des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) von Schulleiter Christoph Hatscher aus unterschiedlichen Gründen verabschiedet worden.

Nach drei Jahren verlässt Sarah Hörger das THG. Sie studierte die Fächer Mathematik und Englisch in Tübingen und Manchester und trat 2017 ihre erste Stelle am THG an. Neben der Übernahme der Klassenlehrerschaft organisierte sie soziale Projekte zum Thema Armut und Behinderung und leitete die Junior-Sanitäter-AG. Nun zog es sie wieder in die Ulmer Region zurück, aus der sie ursprünglich auch stammt. Ihre neue Schule ist das Carl-Lämmle-Gymnasium in Laupheim.

Ein Jahr länger war Fabian Demharter am THG. Er trat nach seinem Studium der Fächer Sport, Geographie und Wirtschaft in Bayreuth und dem Referendariat in Würzburg im Jahr 2016 seine erste Stelle in Aalen an. Neben verschiedenen Exkursionen, Schullandheim- und Studienfahrten begleitete er vor allem Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu verschiedenen Sportwettkämpfen in ganz Baden- Württemberg. Auf persönlichen Wunsch wurde er ans Margarete-Steiff-Gymnasium in Giengen/Brenz versetzt, das näher zu seiner alten Heimat im Bayrischen liegt.

Mit Jasmin Lienhard verliert das THG eine ebenfalls sehr engagierte Kollegin. Sie studierte die Fächer Mathematik und katholische Religion in Freiburg und absolvierte ihr Referendariat in Ulm. Von ihrem ersten Jahr an übernahm sie am THG in verschiedenen Klassenstufe die Klassenlehrerschaft, organisierte und begleitete Schullandheimaufenthalte sowie Studienfahrten. Außerdem betreute sie das Sozialpraktikum in der Klassenstufe 9 und übernahm den Fachschaftsvorsitz in katholischer Religion. Auch hier ist der Ursprung zum Schulwechsel im Privaten zu suchen. Jasmin Lienhard verlässt die Ostalb, um mit Beginn des neuen Schuljahrs ihre Tätigkeit am Scheffel-Gymnasium in Lahr im Badischen fortsetzen.

Ein echtes „THG-Schwergewicht“ wurde mit Luzia Gutknecht in den Ruhestand verabschiedet, die mit Unterbrechungen seit dem Schuljahr 1985/1986 am Theodor-Heuss-Gymnasium die Fächer Latein und katholische Religion unterrichtete. Nach dem Studium in Tübingen und einem Auslandsjahr in Florenz führte sie ihre berufliche Tätigkeit nach Aalen und Ellwangen. Mit der Rückkehr ans THG führte sie dort im Jahr 2008 das Sozialpraktikum ein und betreute dies vier Schuljahre lang. Dass sich Luzia Gutknecht immer auch über ihre Lehrtätigkeit hinaus für das THG und deren Schülerschaft engagierte, zeigte sich vor allem darin, dass sie den Schüleraustauch mit Polen an der Schule etablierte und zu den Gründungmitgliedern der Unesco-AG gehörte. Die gesamte Schulgemeinde ist glücklich darüber, dass sich Frau Gutknecht auch im Ruhestand weiterhin in der Arbeit der Unesco-AG engagieren wird.

Außerdem haben die drei Referendarinnen und Referendare Nadine Henle, Natalie Siewert und Benjamin Samul mit Ablauf des Schuljahrs ihre Ausbildung erfolgreich am THG beendet und wurden von der Schulleitung und jeweiligen Fachschaften ebenfalls verabschiedet.