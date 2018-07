Die Unesco-AG des Aalener Theodor-Heuss-Gymnasiums hat 2082 Euro an den Malteser Kinder-und Jugendhospizdienst im Ostalbkreis gespendet. Das Geld stammt aus den Einnahmen des sozialen Tags, an dem Schüler in Solidarität mit Kindern in schwierigen Lebenssituationen durch Arbeitseinsätze oder durch Sponsorenläufe Spenden erwirtschaften. Den Tag organisiert jährlich die Unesco-AG. Foto: ???