THG-Schüler bei Wettbewerb erfolgreich

Alljährlich beteiligt sich das Aalener Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) erfolgreich am internationalen Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“. Diesmal ist die Klasse 11c erfolgreich gewesen.

Organisation und Durchführung der Teilnahme des THG liegen stets in den Händen der Mathematiklehrerinnen und -lehrer der verschiedenen zehnten und elften Klassen des G9-Gymnasiums.

Die Klasse 11c mit ihrer Mathematiklehrerin Christiane Nissen hat in diesem Jahr einen vierten Platz unter den insgesamt 150 Gymnasien des Regierungspräsidiums Stuttgart in der Altersstufe der Zehnt- und Elftklässler errungen. Bei der Preisübergabe im Haus der Wirtschaft in Stuttgart galt es, sich dort in einem Tageswettbewerb mit den besten Klassen des Regierungsbezirks Stuttgart zu messen.

Der Tageswettbewerb bestand aus drei Runden und insgesamt sechs Aufgaben, aus jeder Klasse mussten neun Teilnehmer verschiedene Aufgaben lösen. Am Ende des Finalwettbewerbs reichte es für die THG-Klasse 11c zu einem zweiten Platz mit 32 Punkten und einem Preisgeld von 100 Euro.

Im Beisein ihrer Lehrerin Christiane Nissen, des stellvertretenden Klassenlehrers und Abteilungsleiters für Mathematik, Martin Laske, und von Schulleiter Christoph Hatscher nahmen die Schülerinnen und Schüler die Siegerehrung entgegen und fuhren stolz wieder nach Aalen zurück.