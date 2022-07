THG sammelt wichtige Erfahrungen

Nach zwei Jahren Corona-Pause finden wieder Wettkämpfe im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ statt. So ist auch das Aalener Theodor-Heuss-Gymnasium mit drei Mannschaften und insgesamt 25 Schülern in drei verschiedenen Wettkampfklassen beim Feld-Hockeyturnier auf der Anlage des HTC Stuttgart an den Start gegangen.

13 erfahrene und spielfähige Sportlerinnen gingen in der Altersklasse WK III für das THG an den Start. Im ersten Spiel gegen die Merzschule aus Stuttgart mussten die Mädchen jedoch zunächst ihre erste Niederlage einstecken. Im zweiten Spiel stand das THG-Team dem wohl stärkste Gegner des Tages, dem OHG aus Ludwigsburg, gegenüber. Trotz hartem Kampf reichte es nur zu einem 0:5. Auch im letzten Spiel der Vorrunde gegen Ludwigburg konnte sich das THG nicht durchsetzen und fuhr die dritte Niederlage ein. Doch nach der Vorrunde konnte die Mannschaft immerhin das letzte Platzierungsspiel gewinnen und belegte insgesamt den sechsten Platz.

Auch bei den Jungen war das THG mit einer Mannschaft von sieben erfahrenen Spielern gut aufgestellt. In drei Vorrundenspielen konnte das Team in harten Spielen ihr Können unter Beweis stellen. Im ersten Spiel gegen die Goldberg Schule hielten die Jungs stark dagegen und konnten somit ein solides Unentschieden halten. Im zweiten Spiel ging es auch für die Jungen gegen das OHG, dem es mit einem Endstand von 0:12 deutlich unterlegen war. Das dritte Spiel gegen die Merz Schule aus Stuttgart verloren die jungen Spieler und belegten damit den siebten Platz.

Die Mädchen der Altersklasse WK IV hatten in diesem Jahr Pech beim Turnier. Da außer dem THG nur das OHG aus Ludwigsburg eine Mannschaft stellen konnte, konnte man in dieser Altersklasse kaum von einem Turnier sprechen, vielmehr waren es drei Spiele gegen die gleiche Mannschaft. Die Spielerinnen des THG steigerten sich von Spiel zu Spiel und konnten im dritten Spiel sogar eine kurzzeitige 1:0-Führung für sich verbuchen. Kurz vor Ende des Spiels mussten sie aber auch dieses hergeben. Insgesamt konnten alle Spieler sehr viel lernen und sammelten wichtige Erfahrung in den Spielen.