Theumer krönt sich mit nur einem Holz Vorsprung

Die Senioren haben in drei Gruppen ihre Kegel-Bezirksmeister ausgespielt.

Senioren A: Dieter Theumer vom KC Schrezheim ist der neue Bezirksmeister bei den Senioren A. 528 Kegel, erzielt im Vorlauf in Crailsheim auf den ESV-Bahnen und 553 Kegel im Endlauf auf den Bahnen des KC Schwabsberg, bedeuteten in der Endabrechnung mit insgesamt 1081 Kegeln den ersten Platz. Hubert Dussling (KC Elchingen) musste sich mit nur einem Holz weniger (562/518) und insgesamt 1080 Kegeln mit dem zweiten Platz bescheiden. Platz drei sicherte sich Dieter Herrmann vom KSC Aalen mit 1079 Kegeln (550/529). Diese drei Kegler vertreten den Bezirk Ostalb-Hohenlohe bei den 68. w ürrtembergsichen Meisterschaften am 16. und 17. Mai.

Senioren B: Die Senioren B spielten den Vorlauf in Abtsgmünd (SW Abtsgmünd) und den Endlauf im Aalener Keglerheim. Nach dem Vorlauf zeichnete sich ein Vierkampf um den Titel ab. Völlig überraschend lag Reinhold Schulz (TV Niederstetten) mit erzielten 539 Kegeln in Front. Dicht gefolgt von Eckhardt Kleefeld (SKC Markelsheim) mit 536, Hermann Bäurle (SG Wasseralfingen-Oberkochen) mit 529 und Bruno Lang (SKC Markelsheim) mit 524. Titelverteidiger Andreas Hähnel (TSV Westhausen,) kam im Vorlauf nicht zurecht und belegte mit 512 Kegeln nur den sechsten Platz nach dem Vorlauf. Im Endlauf, der auf den Bahnen des SV Waldhausen im Keglerheim Aalen ausgetragen wurde, drehte Hähnel dann aber auf und erzielte mit 532 Kegeln das zweitbeste Tagesergebnis. Die Gesamtholzzahl von 1044 Kegeln reichte am Ende zu Platz zwei. Mit der Tagesbestleitung von 539 Kegeln und der Gesamtholzzahl von 1068 Kegeln wurde Hermann Bäurle von der SG Wasseralfingen-Oberkochen Bezirksmeister der Senioren B. Platz drei mit insgesamt 1027 Kegeln ging an Reinhold Schulz vom TV Niederstetten.

Senioren C: Bei den Senioren C war Wilhelm Kaiser als amtierender Württembergischer Meister für die Endläufe bereits gesetzt. Er spielte 519 und 523 Holz in Abtsgmünd/Aalen. Die Gesamtholzzahl von 1042 Kegeln bedeuten in der Endabrechnung den dritten Platz.

Übertroffen wurde er nur noch von seinen beiden Mannschaftskameraden, Friedrich Schmid und Günther Schaufuß. Beide legten den Grundstein zu ihrem Erfolg auf den Bahnen von SW Abtsgmünd. Mit der Tagesbestleitung von 559 Kegeln lag Schaufuß knapp vor Schmid, 549, in Front. Im Endlauf, auf den Bahnen des SV Waldhausen spielte Schaufuß seine ganze Routine aus. Mit 518:517 Kegeln ließ er nichts mehr anbrennen und wurde mit der Gesamtholzzahl von 1077 Kegeln Bezirksmeister der Senioren C, vor Schmid (1066) und Wilhelm Kaiser (1042). Diese württembergischen Meisterschaften finden am Wochenende des 16. und 17. Mai für die Senioren A, B und C im Bezirk Mittlerer Neckar auf den Bahnen der SG Unterlenningen/St. Johann statt.

Günther Schaufuß wurde nicht nur Bezirksmeister, sondern war mit einen 81 Jahren zugleich ältester Teilnehmerbei den Bezirksmeisterschaften 2015.

Seniorinnen A: Bei den Seniorinnen haben sich nur sieben Keglerinnen im sportlichen Wettstreit gemessen. Bezirksmeisterin wurde Evi Klement (ESV Crailsheim) mit insgesamt 1068 Kegeln. Im Vorlauf in Aalen erzielte sie 527 und im Endlauf in Abtsgmünd 541 Kegel. Der zweite Platz ging mit 1042 Kegeln (523/519) an Regine Jooß (SG Waldstetten-Göggingen).

Dritte mit 1038 (510/528) wurde Heidrun Kastl vom KC Schrezheim. Ihre Mannschaftskameradin, Laine Rottler löste als Vierte mit 1023 (508/515) Kegeln das letzte Ticket zu den 68. württembergischen Meisterschaften im Bezirk Mittlerer Neckar/SV Mettingen.