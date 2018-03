Theresa Klopfer gewinnt den BW-Cup

Am vergangenen Sonntag ist in Wallbach bei Basel der 1. BW-Kunstrad-Cup 2018 der Junioren der Einer- und Zweier-Kunstradfahrer von Baden-Württemberg ausgetragen worden. Als Landeskadersportlerin begann das Wochenende für die Ebnaterin, Theresa Klopfer bereits am Freitag und Samstag mit umfangreichen Trainingseinheiten an der Landessportschule Albstadt. Am Sonntagmorgen erfolgte die Anreise nach Wallbach direkt von Albstadt aus.

Um beim Landes-Cup überhaupt starten zu können müssen hohe Übungsschwierigkeiten beherrscht werden, denn die Mindestschwierigkeit für die Startzulassung beträgt 95 Punkte. Im somit erlesenen Starterfeld aus 16 Teilnehmerinnen, ließ Klopfer keinen Zweifel an ihrer herausragenden Leistungsstärke, zeigte ihre fünfminütige Kür in Perfektion und errang bereits im ersten Cup den Tagessieg. Sie durchbrach mit ausgefahrenen 153 Punkten zum ersten Mal die 150er-Marke.

Klopfer mit ihrem Verein RSV Ebnat in Ravensburg am Start

Am kommenden Wochenende startet die Kunstradsportlerin Theresa Klopfer für ihren Heimatverein, den Radsport-Verein Ebnat, bei den Baden-Württembergischen Hallenradsportmeisterschaften in Ravensburg.

In ihrer Altersklasse der 14- bis 18-jährigen startet Theresa Klopfer noch zwei weitere Jahre und fährt unter anderem bei den Junior-Masters 2018 um einen Platz im Bundeskader der Juniorinnen.