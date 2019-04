Theresa Klopfer fährt auf Platz zwei

Die Kunstradfahrerin Theresa Klopfer vom RSV Ebnat fuhr beim 2. Junior-Masters in Runde zwei auf Platz 2 und im abendlichen Finale der besten vier ebenfalls auf den zweiten Platz. In der EM-Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft in Geipoldheim (Frankreich) konnte sie nach vier von sechs Qualifikationen den Vorsprung mit 611,56 vor Victoria Wernet Garcia (Poppenweiler) mit 580,42 weiter ausbauen. In Führung liegt Janna Pfann (Bruckmühl) mit 675,36.