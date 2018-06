Theodosdii-Spassov-Quartett gibt Konzert in Aalen

Noch bis Jahresmitte hat Bulgarien die EU-Ratspräsidentschaft inne. Deshalb veranstaltet das Südosteuropäisch-Bulgarische Kulturinstitut mit Sitz in Ellwangen am Freitag, 8. Juni, um 18 Uhr ein Jazzkonzert mit dem Theodosdii-Spassov-Quartett im Konzertsaal der Musikschule Aalen. Der Komponist und Flötenspieler Spassov (1961) verbindet dabei Folklore, Jazz und Klassik. Für sein ureigenes und innovatives Spiel hat er nach seinem Studium an der Musikakademie in Plovdiv viele internationale Preise und Auszeichnungen gewonnen. Auch als Komponist ist der gebürtige Bulgare tätig, etwa für Filme wie „The Breakout Of The Innocent“ oder „An Italian Story“.

Der Eintritt ist frei.