Theodor-Heuss-Preis für Karoline Krannich

Für ihre herausragenden Leistungen im Fach Geschichte ist die Abiturientin Karoline Krannich vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen mit dem Theodor-Heuss-Schülerpreis ausgezeichnet worden. Der Schülerpreis wurde zum 13. Mal von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart verliehen. In diesem Jahr wurden 24 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart statt. Foto: Franziska Kraufmann