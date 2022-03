Theodor-Heuss-Gymnasium sendet Friedensbotschaft in die Luft

Die Schulgemeinschaft des Aalener Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) hat ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zum Ausdruck gebracht und auf Initiative der Unesco-AG und der SMV der Schule mit einer Protestkundgebung auf dem Schulhof ein Zeichen gesetzt. „Stop the war“ forderten dabei nicht nur die Klassenstufen 5 bis 7, sondern auch Schülersprecher Paul Mohrenweiser verdeutlichte in seiner Ansprache, dass das THG als Unesco-Projektschule für den Frieden einstehe.

Kinder, die ihre Heimat verlieren, Tausende, die für ihr Heimatland einstehen. Proteste auf der ganzen Welt – all diese Bilder erreichen auch die Schülerinnen und Schüler des THG in den letzten Tagen aus der Ukraine. Diese Eindrücke sind auch für sie mit vielen unbeschreiblichen Gefühlen verbunden.

Alle, so heißt es von der Schule, seien geschockt, wie dieser Konflikt in den letzten Tagen und Wochen in solch einem Ausmaß habe ausarten können. Gleichzeitig entstehe eine Wut über die Ungerechtigkeit, die derzeit so vielen Menschen widerfahre.

Auch die Schülerinnen und Schüler fühlten mit denjenigen, die vor der Entscheidung stünden, ob sie ihre Heimat verteidigen oder verlassen sollen. Gleichzeitig hätten sie Angst um die Zukunft aller. „Die Schulgemeinschaft möchte auch denjenigen Respekt gegenüber erweisen, die trotz schwieriger Bedingungen für ihre Meinung einstehen, um ein Zeichen zu setzen.

Alle Schülerinnen und Schüler haben die Hoffnung, dass der Krieg ein möglichst baldiges Ende findet und dass alles Schlimmere noch verhindert werden kann. Die Gedanken sind bei den Betroffenen und das THG möchte mit seiner Protestaktion sagen: Ihr seid nicht allein!“, heißt es in einer Mitteilung der Schule weiter.

Die Schülerinnen und Schüler der Unesco-AG planen in den kommenden Wochen weitere Aktionen, darunter auch eine Spendensammlung für geflüchtete Kinder.