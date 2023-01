Die Themenreihe zur Gewaltprävention des Landratsamts Ostalbkreis startet am Mittwoch, 15. Februar, in das neue Jahr. In der ersten Veranstaltung dreht sich alles um den Umgang mit Gewaltsituationen im Schulalltag. Die Teilnehmer lernen in diesem Workshop, „cool“ auf Konfliktsituationen zu reagieren. „Durch gezielte Trainingseinheiten und frühzeitige Prävention können wir vorhandene Strukturen aufbrechen und entstehende Gewalt stoppen“, so Referent Tim Jans.

Weitere Veranstaltungen der Themenreihe folgen. Am Mittwoch, 22. März, geht es von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr um seelische Gesundheit. Referentin Barbara Müller spricht hier zum Thema „Schulangst - wie können Lehrkräfte helfen?“.

Weiter geht es mit dem Thema Kinderschutz in der Schule am Mittwoch, 19. April, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. Zu Gast sind Diplom-Psychologin Astrid Hark-Thome und Frank Hutter von der Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch im Landratsamt.

Cybermobbing und wie man diesem präventiv begegnen kann, ist Thema am Mittwoch, 17. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Referentin ist Stefanie Fächner.

„Ich sehe was, wie du es siehst“ fokussiert sich darauf, herausforderndes Verhalten von Schülerinnen und Schülern zu verstehen. Hierzu sind Verena Wespel und Anja Sievert-Braun von der Schulpsychologischen Beratungsstelle Aalen am Mittwoch, 5. Juli, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr zu Gast.

Am Mittwoch, 12. Juli, folgt zwischen 14.30 und 17.30 Uhr eine Höhlenbefahrung als präventive Maßnahme gemeinsam mit Dieter Hahn und Ute Wickert.

Die Veranstaltungen finden jeweils im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamt Ostalbkreis in Aalen statt, die Höhlenbefahrung im Schulungsraum 022 im Erdgeschoss. Die praktische Befahrung machen die Teilnehmer in der Falkenhöhle nähe Bartholomä.

Bei Fragen ist Andreas Schumschal von der Koordinationsstelle Prävention telefonisch unter 07361/5031573 oder per Mail an andreas.schumschal@ostalbkreis.de erreichbar. Anmeldungen für die Veranstaltungen gehen an praevention@ostalbkreis.de.