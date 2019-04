Themenmonat: Inklusionswege in Aalen

„Inklusion ist kein Selbstläufer“, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei einem Pressegespräch am Montag. Damit die Gesellschaft gerechter und inklusiver werde, müssten Verantwortliche, unter anderem aus Politk und Verwaltung, stets dafür Sorgen, dass Schwellen abgebaut würden. Um eine breite gesellschaftliche Auseinandersetung mit dem Thema Inklusion anzustoßen, veranstaltet die Stadt Aalen im Mai unter dem Titel „Inklusionswege in Aalen“ einen Themenmonat.

Sprache soll bürgernäher werden

Um Menschen mit Handicap das Leben in der Gesellschaft zu erleichtern, arbeiten die Verantwortlichen im Landkreis eng zusammen. Neben der Aalener Themenwoche gibt es viele weitere Projekte. Eines davon ist die Umsetzung einer einfacheren Sprache in der Verwaltung, wie Petra Pachner, Behindertenbeauftragte des Ostalbkreises, erklärt. So habe man in einer Erhebung herausgefunden, dass 82 Prozent der Befragten sich eine bürgernähere Sprache in Formularen oder auf Ämtern wünschen. Daraus resultierend wurde ein Handlungsleitfaden für Mitarbeiter erstellt. Ziel ist es unter anderem, Texte so zu formulieren, dass sie sofort verstanden werden.

2018 ist das Amt für Soziales, Jugend und Familie neu aufgestellt worden. Seit 1. Oktober 2018 ist Dorothee Holl Leiterin des Sachgebiets Inklusion bei der Stadtverwaltung, das Teil der Abteilung Familie im Amt für Soziales, Jugend und Familie ist. „Der Themenmonat ist ein wichtiges Forum, um sich aktiv mit dem Thema inklusion auseinander zu setzen“, so Holl. Unter dem breiten Angebot sei für jeden etwas dabei, alle Angebote, in denen gesprochen werde, werde von einem Gebärdendolmetscher begleitet.

Jeder von uns kann von heute auf morgen durch Unfall oder Krankheit gehandicapt werden. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann

Themenmonat soll jährlich stattfinden

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann ist es wichtig, Dinge in Aktionen umzusetzen, so „dass Inklusion an die Öffentlichkeit gebracht wird und Kreise im privaten und gesellschaftlichen Umfeld zieht“. Denn jeder könne von heute auf morgen durch Unfall oder Krankheit gehandicapt werden, so Ehrmann weiter.

Der Themenmonat soll in Zukunft jährlich stattfinden und eine Verbindung der aktuellen Themen der Inklusion und sozialpolitischen Botschaften herstellen, so Katja Stark, Leiterin des Amtes für Soziales, Jugend und Familie.