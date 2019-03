Theaterworkshop in Ebnat

„Wir wollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zum Theaterspielen animieren, jeder der Lust hat, kann sich in irgendeiner Form einbringen“, mit diesen Worten beschreiben Kristina Rauer und Heiko Nigmann den von ihnen initiierten Theaterworkshop am Samstag, 23. März, in der Ebnater Jurahalle. Die beiden betreten mit dieser Aktion Neuland in der Härtsfeldgemeinde.

Sie kennen sich von der Theatergruppe des Sportvereins, in der Kristina Rauer seit einigen Jahren mitspielt und Heiko Nigmann dafür sorgt, dass Ton und Technik funktionieren.“Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen einen Theaterworkshop abzuhalten“, sagt Heiko Nigmann im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Kristina Rauer ist seit 2008 bei der Freilichtbühne Königsbronn aktiv und so ist dieses Projekt auch in Zusammenarbeit mit dieser Theatergruppe entstanden. Beim Workshop am Samstag, 23. März, von 14 bis 18 Uhr in der Ebnater Jurahalle wird Gaby Dömel vom Theater Königsbronn federführend sein. Sie ist dort Regisseurin des Kinder- und Jugendtheaters. Die Teilnehmer sollen Spaß am Theaterspielen finden, immer wieder in andere Rollen schlüpfen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es werden Körperwahrnehmung geschult sowie Sprach- und Sozialkompetenz gefördert.

Der Workshop wendet sich nicht nur an potenzielle Darsteller, wer Lust auf Theatertechnik, Regie oder Maske hat, kann ebenfalls teilnehmen.

Heiko Nigmann und Kristina Rauer hoffen, dass sich aus dem Workshop eine Gruppe bildet, die später einmal ein Kinder- und Jugendtheaterstück aufführt.“Vielleicht ergibt sich sogar eine Vereinsgründung“, betonen die beiden. Wenn es gut läuft soll ein zweiter Workshop durchgeführt werden.