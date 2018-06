Theaterstück beleuchtet Sucht im Alter

Um Sucht im Alter geht es beim Theaterstück „Alte Hasen kehren besser“. Seine Premiere am Donnerstag, 1. Oktober, im Landratsamt bildet den Auftakt zu einem ganzen Projekt des Kreisdiakonieverbands Ostalb.

Das Thema Sucht im Alter hatte sich im Kreisdiakonieverband bereits in den vergangenen Jahren zu einem festen Schwerpunkt entwickelt. Eine Finanzierung über die Baden-Württemberg-Stiftung macht nun das Folgeprojekt „Sucht im Alter 2“ möglich.

Dabei soll das Theaterstück „Alte Hasen kehren besser“ das Tabuthema humorvoll der Öffentlichkeit näher bringen. Gespielt wird es vom Ensemble SakramO 3D. Die Schauspieler verdeutlichen die Chancen der dritten Lebensphase, in der man Zeit hat zu reisen oder sich noch einmal zu verlieben. Sie zeigen aber auch, wie leicht der Griff zum Glas Wein ist, wenn zunehmende Einsamkeit ins Leben einzieht.

Bei dieser Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 1. Oktober, um 13.30 Uhr im Landratsamt können Vertreter aller interessierten Altenhilfeeinrichtungen, Träger von Seniorenarbeit und Pflegediensten das Theaterstück in Augenschein nehmen. Es kann dann über die Diakonie gebucht werden. Nach jeder Aufführung findet ein fachliches Nachgespräch statt, so auch bei der Premiere.

Außerdem gibt es im Rahmen des Projekts „Sucht im Alter 2“ Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche aus der Seniorenarbeit und für Pflegekräfte. Sie lernen, kompetetnt auf Alkohol- und Medikamentenmissbrauch im Alter zu reagieren.

Im Rahmen des Projekts wird auch in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ein Arbeitskreis „Sucht im Alter“ angestrebt.

Anmeldung zur Auftaktveranstaltung beim Kreisdiakonieverband, Marienstraße 12, 73431 Aalen, Telefon 07361 / 370510, info@diakonie-ostalbkreis.de