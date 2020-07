Theaterspaziergang mit Friede, Freunde und Lutschbonbons

Weitere Aufführungen sind am Dienstag, 14. Juli, und am am Dienstag, 21. Juli, jeweils um 17, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40 und 17.50 Uhr sowie am Sonntag, 26. Juli, um 15, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40 und 15.50 Uhr. Es gibt keine Kasse vor Ort. Karten können an der Theaterkasse, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online erworben werden.