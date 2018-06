Theaterring zeigt „Homo Faber“ nach Max Frisch

Fünf Schauspieler und ein Musiker der Badischen Landesbühne zeigen am Mittwoch, 3. Dezember, in Heidenheim „Homo Faber“ von Max Frisch. Los geht es um 20 Uhr in der Waldorfschule.

Der Intendant der Badischen Landesbühne Carsten Ramm hat den Roman für die Bühne eingerichtet und inszeniert. Walter Faber ist dabei ein Ingenieur, der an die Technik und an die Beherrschbarkeit der Welt glaubt. Aber dann lernt er Sabeth kennen. Mit ihr verändert sich sein ganzes Leben. Plötzlich besteht die Welt nicht mehr nur aus Formeln und Gleichungen. Doch die Liebe ist nicht logisch und lässt sich nicht konstruieren. Während Faber glaubt, sein Leben kontrollieren zu können, merkt er nicht, wie er sich immer tiefer in ein Verhängnis verstrickt.

In seinem Bestseller-Roman hat Max Frisch zwölf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die entscheidenden Grundfragen menschlicher Existenz gestellt: Fragen nach dem Wesen des Menschen und den Werten, nach denen man sich

richten soll. Fragen nach dem Schicksal, nach der Entscheidungsfreiheit und den Gestaltungsmöglichkeiten des Individuums. Fragen, die auch heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben.

Karten gibt es unter 07321 / 327 7777.