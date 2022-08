Theaterring startet mit Shakespeare in die Spielzeit

Die Delattre Dance Company aus Mainz eröffnet mit dem Tanzabend „Shakespeare in Motion“ am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr die Theaterring-Saison 2022/23 in der Stadthalle. Die Aufführung in zwei Akten dreht sich um die Stücke „Sommernachtstraum“ und „Othello“ von William Shakespeare. Das Gastspiel wird gefördert von „Tanzland“, einem Programm für Gastspielkooperationen der Kulturstiftung des Bundes, die von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird.

Shakespeare als Ballett in dieser Form gab es noch nie: Das Publikum nähert sich diesem bedeutendsten Dramatiker aller Zeiten auf zwei unterschiedliche Weisen und entdeckt zwei seiner wichtigsten Werke aus ganz neuer Perspektive.

Der erste Teil „Ein Sommernachtstraum“, choreografiert von dem österreichischen Künstler Jörg Mannes, bildet den komischen Teil des Abends. Die Komödie über Irrungen und Wirrungen der Liebe in ihren anrührenden, erotischen und manchmal äußerst komischen Ausformungen gehört zu den am häufigsten getanzten Stücken Shakespeares.

Im zweiten Teil „Othello“, choreografiert von Stéphen Delattre, wird die tragische Geschichte rund um Jagodas fatale Intrige und Othellos blinde Eifersucht bis hin zum Mord an Desademona zum Leben erweckt.

Eine Einführung zu dem Tanzabend gibt es am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr in einer Matinee im KubAA. Der Eintritt ist frei. Außerdem lädt die Delattre Dance Company das Publikum am Freitag, 30. September, um 18 Uhr zur offenen Probe in die Stadthalle ein. Anmelden kann man sich zudem für eine Führung „Hinter den Kulissen“ an demselben Tag um 19 Uhr. Auch diese beiden Veranstaltungen sind kostenlos. Der besonderen Atmosphäre vor dem Auftritt kann man im Training am Samstag, 1. Oktober um 17.30 Uhr in der Stadthalle nachspüren. Hier kann man zuschauen, wie sich die Tänzerinnen und Tänzer nach der Generalprobe für ihren Auftritt warm machen. Und nach dem Tanzabend besteht Gelegenheit, bei einem „Meet and Greet“ im Foyer Stéphen Delattre und seine Compagnie kennenzulernen.