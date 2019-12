Theaterring bringt kleinen Lord nach Aalen

Die Geschichte vom kleinen Lord, im Jahr 1886 von der amerikanischen Kinderbuchautorin Frances Hodgson Burnett geschrieben, gehört auch heute noch zu den bekanntesten und beliebtesten „modernen“ Weihnachtsmärchen in aller Welt. Im Rahmen des Programms des Theaterrings hat das Theater „a.gon“ aus München am Donnerstagabend eine Musical-Version auf die Bühne der Stadthalle gebracht. Das Publikumsinteresse war groß, die Halle nahezu ausverkauft.

Das Tournee Theater überzeugte durch eine herzerfrischende Aufführung, zu der sowohl die soliden schauspielerischen Qualitäten des Ensembles als auch die Live Musik durch die kleine Combo auf der Bühne beitrug. Das Quartett mit Keyboard, Bass, Klarinette/Saxofon und Schlagzeug unter der Leitung von Peter Wegele am Keyboard wurde auch szenisch immer wieder mal in die Handlung mit einbezogen und erinnerte im 1. Akt ein wenig an New Yorker Straßenmusiker und später – entfernt – an eine Art Hofkapelle im Gemäuer vom Grafen Dorincourt (Pavel Fieber).

Die Musik der im Jahr 2003 herausgebrachten Musical-Version wurde vom Münchner Komponisten Günter Edin komponiert, die Texte stammen von Gabriele Misch. Die einzelnen Songs wie etwa „Wir nehmen die Welt wie sie ist“, mit dem das Musical startet und auch endet, oder der „Schuhputzer Song“ sind unkompliziert, gehen geschmeidig ins Ohr und tragen so zur insgesamt heiteren und lockeren Stimmung des von Stefan Zimmermann inszenierten Musicals bei.

Einen großen Anteil an dieser gelösten Atmosphäre auf der Bühne hat natürlich Isabel Kott als cooler Lausbub Cedric Errol und später als burschikoser und immer für eine Überraschung guter, junger Lord Fauntleroy. Er, respektive sie, wickelt den griesgrämigen Großvater Graf Dorincourt (Pavel Fieber) im Handumdrehen um den Finger und macht aus dem verstockten englischen Aristokraten einen freundlichen und großherzigen älteren Herrn, den besten Großvater der Welt, wie der kleine Lord an seine New Yorker Freunde schreibt.

Das Bühnenbild von Monika Maria Cleres unterliegt natürlich den Zwängen des Tournee Betriebes. Die sind allerdings pfiffig gelöst, sodass sich die New Yorker Straßenszene im Handumdrehen beziehungsweise durch das Wegziehen eines Vorhangs in ein englisches Schloss verwandelt. Amerikanische Proletarier und englische Aristokraten sind am Ende unter dem Christbaum versöhnt. Weihnachten kann kommen.