Theaterring Aalen: Ab 18. Mai gibt’s Abonnements

Der Theaterring Aalen hat sein neues Programm aufgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Theater der Stadt hat die Aboreihe zum Saisonstart auch die neue Spielstätte, den Kulturbahnhof, im Blick. Zum Auftakt erleben Abonnenten „Romeo und Julia“ in einer Aufführung des Aalener Theaters im neuen Theatersaal im KUBAA.

Die berühmteste Liebesgeschichte der Weltliteratur wird begleitet von Livemusik und Tanz (KeraAmika, Ballettensemble der Musikschule). Termine sind Samstag, 17. Oktober, um 20 Uhr und Sonntag, 18. Oktober, um 19 Uhr. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn gibt es eine Einführung zum Stück.

Mit dem Thriller „Passagier 23“ nach dem Buch von Sebastian Fitzek kehrt der Theaterring am 25. November wie gewohnt in die Stadthalle Aalen zurück. Das Berliner Kriminaltheater macht mit diesem spannenden Theaterstück Station in Aalen. „Ronja Räubertochter“ bietet die Münchner Kompagnie A.gon in der Weihnachtszeit. Das letzte große Werk von Astrid Lindgren kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr in die Stadthalle.

Musikalisches hat das Theater Pforzheim am 19. Januar 2021 zu bieten. Die Musical-Oper „Katharina Keppler“ widmet sich einem interessanten historischen Thema: Katharina Keppler, Mutter des berühmten Astronomen Johannes Keppler, wurde in Leonberg der Hexerei angeklagt. „Der Trafikant“ ist am 12. Februar 2021 in einer Inszenierung der Württembergischen Landesbühne Esslingen in der Stadthalle zu sehen.

2019 ging der Schubart-Literaturpreis an Daniel Kehlmann für seinen Roman „Tyll“. Am 23. März gastiert das Euro-Studio Landgraf mit der Theaterversion in Aalen. Die Landesbühne Rheinland-Pfalz macht am 14. Mai 2021 den Abschluss mit der Komödie „Die Tanzstunde“. Für eine Preisverleihung muss Ever Montgomery tanzen lernen. Schwierig, denn Ever ist Autist und erträgt keinen Körperkontakt. Als Tanzlehrerin hat er sich seine Nachbarin Senga Quinn ausgesucht, die nach einem Unfall vielleicht nie wieder als Tänzerin arbeiten kann. Die ungleichen Tanzpartner kommen sich näher...