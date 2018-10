Theatergruppe des Musikvereins Waldhausen überzeugt mit Komödie

Wieder einmal einen Volltreffer gelandet hat die Theatergruppe des Musikvereins Waldhausen mit ihren Darbietungen beim traditionellen Oktoberfest in der Gemeindehalle. Diesmal erfreuten die Laienschauspieler mit der Komödie „Liebe und Blechschaden“ von Hans Gnant. Alle drei Vorstellungen waren am Wochenende ausverkauft. Das Publikum amüsierte sich köstlich bei dem Spiel um einen kuriosen Verkehrsunfall und bei den Wirrungen um Liebe und Beziehungen. Außerdem waren Musik und Tanz, am Sonntag sorgte beim Weißwurstfrühstück die Original Härtsfelder Seniorenkapelle für gute Unterhaltung.

Auch in der 14. Auflage des Laientheaters beim Oktoberfest zeigte sich die Theatergruppe in bester Spiellaune und erhielt immer wieder begeisterten Szenenapplaus. Es war aber auch zu lustig, was sich da auf der Bühne abspielte: Ausgerechnet der Hofbauer, der sein „Heiligs Blechle“ hütet wie seinen Augapfel und seiner Frau genaue Vorschriften macht, wie sie mit dem Auto umzugehen hat, von dem sie nach seiner Überzeugung sowieso nichts versteht, ausgerechnet er baut einen Unfall. Und das nur, weil er einen attraktive Anhalterin mitgenommen hat, die seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Von dem allem darf seine Frau natürlich nichts erfahren. Denn es wäre für den Bauern allzu peinlich und nicht auszuhalten, wenn er sich nun seinerseits wegen des Autos Vorhaltungen von seiner Frau machen lassen müsste. Mit seinem Freund und Nachbarn berät er deshalb zum Ergötzen des Publikums, wie man den peinlichen Vorfall vertuschen könnte.

Zum Glück bemerkt die Ehefrau tatsächlich nichts und baut die mit dem bereits beschädigten Wagen nochmals einen Unfall, als sie ihre Schwester vom Bahnhof abholen will. Über Nacht lässt sie alle Schäden beseitigen, ausgerechnet vom verflossenen Verlobten ihrer Schwester, dem diese immer noch nachtrauert, auch wenn sie es um nichts in der Welt zugeben möchte. Ob des plötzlich unbeschädigten Autos freilich zweifeln Göttergatte samt Freund an seinem Verstand, weil er seinen eigenen Wahrnehmungen nicht mehr traut.

Hinzu kommt, dass die Anhalterin plötzlich auftaucht, der Sohn des Hauses sich in sie verliebt und die Schwägerin des Hofbauern auf ihren verflossenen Verlobten trifft und die beiden sich prompt erneut finden. Stoff genug also für überraschende Wendungen und dramatische Einlagen. Der Unfall des Hofbauern fliegt natürlich auf, aber er und seine Frau, die er eines Seitensprungs verdächtigt hatte, finden dennoch wieder zueinander. Ein Happy End ganz nach dem Geschmack der Zuschauer.

Eine reife Leistung boten als Darsteller Elmar Feil, Silke Breitschopf, Moritz Gentner, Ulrike Wesiak, Manuel Schluck, Christian Haas, Ivonne Scholz und Lisa-Maria Mörtl. Der Vorsitzende des Musikvereins, Peter Friedel, lobte unter großem Beifall ihre Darbietungen, allen voran Lisa-Maria Mörtl und Christian Haas, die an diesem Wochenende erfolgreich ihr Bühnendebüt hatten. Regie führte Michaela Borst, als Souffleusen agierten Heike Hahn und Manuela Stein, für die Kulissen waren Mike Kaschek mit seinem Team verantwortlich, in der Maske waren Gertrud Burchard und Ramona Kopf, für Ton und Technik war das Team von Günter Eggstein zuständig.