Theater statt Grußworte

Aus der VR-Bank Aalen und der Volksbank Schwäbisch Gmünd ist im vergangenen Jahr die VR-Bank Ostalb entstanden. Gegründet wurden die beiden Vorgängerinstitute als Gewerbebank Aalen und Gewerbebank Schwäbisch Gmünd im selben Jahr, nämlich 1868. „Ein historischer Zufall“, meint Aufsichtsratsvorsitzender Claus Albrecht. Das wird jetzt gefeiert.

Für das Jubiläumsjahr haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen. Wer mehr über die Geschichte der VR-Bank Ostalb wissen möchte, kann in einer Chronik schmökern. Angefangen bei Friedrich-Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch, die zu den Gründervätern des deutschen Genossenschaftswesens gehören, bis in die Gegenwart zeigen etwa 70 Seiten, was sich in den vergangenen Jahren getan hat. „Ein Büchlein zum Lesen, Blättern und Erinnern“, wie es im Vorwort heißt.

Am kommenden Freitag, den 8. März, findet in der Aalener Hauptstelle der VR-Bank Ostalb ein großer Festakt statt. Auch wenn es mit den etwa 200 erwarteten Gästen „kuschelig“ wird, wie der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Weber ankündigt. Man habe sich aber bewusst für ein Fest im eigenen Haus entschieden, habe man doch die neue Hauptstelle pünktlich zum Jubiläumsjahr fertig gestellt.

Bei der Feier weiche man vom klassischen Ablauf einer solchen Veranstaltung ab, erklärt Kurt Abele, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. So könnten die Gäste mehrere Mitarbeiter der Bank, darunter auch Auszubildende und Vorstandsmitglieder, als Schauspieler auf der Bühne bestaunen, so Abele weiter. In Zusammenarbeit mit dem Theater Aalen wolle man die Geschichte der Banken darstellen. Zudem werde man mehrere Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die über eine Videobotschaft ihre Sicht auf die Vergangenheit erläutern.

Weitere Höhepunkte des Jubiläumsjahres sind unter anderem eine Wanderausstellung, die am Freitag in der Aalener Hauptstelle der VR-Bank startet, der Genossenschaftstag am 7. Juli auf dem Aalener Spritzenhausplatz und das Mitarbeiterfest am 21. Juli im Essinger Schlossgarten. Im Rahmen dessen möchte man im Sinne der Nachhaltigkeit einen Baum pflanzen. „Denn der Forst ist der älteste Generationenvertrag der Menschheit. Jeder Forstwirt pflanzt für die nachfolgende Generation“, erklärt Hans-Peter Weber.

Wie sieht die Genossenschaftder Zukunft aus?

Für diese zukünftigen Generationen rüstet sich die VR-Bank im Moment. „Wir fragen uns, wie wir die Genossenschaft in die digitale Welt tragen können“, so Kurt Abele. Denn eine Digitalisierung führe zu einer Zentralisierung. Man frage sich: Wo bleibt die Idee der Genossenschaft? Wie sieht der Bankberater der Zukunft aus? Auch auf die kommenden Jahre wird man im Festakt am Freitag einen Blick werfen, verrät Weber.

Man freue sich auf ein tolles Jubiläumsjahr, denn „feiern gehört zum Leben“, sagt Hans-Peter Weber. Denn nur wer feiern könne, schaffe sich die Basis, um Neues in Angriff nehmen zu können.