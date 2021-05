Theater lässt sich von Corona nicht unterkriegen

Corona hin oder her – das Theater der Stadt Aalen sprüht nur so vor Ideen und sitzt in den Startlöchern, um ab Ende Mai wieder aktiv zu werden. „Planet der Herzen“ heißt das neueste Projekt der Theatermacher. Bei zahlreichen Veranstaltungen im und rund um den Kulturbahnhof geht es um den Klimawandel. Dabei soll eine spielerische Debatte entfacht und die Sensibilität für dieses Thema geschärft werden.

Das Theater hat für dieses Projekt zahlreiche Partner mit ins Boot geholt, darunter die Hochschule Aalen, die Musikschule, das Kino am Kocher und eine Vielzahl anderer Institutionen und Akteure. Bei einem Pressgespräch am Donnerstag zeigten sich Intendant Tonio Kleinknecht, Projektkoordinatorin Daniela Mühlbäck, Anne Klöcker, Tina Brüggemann und Winfried Tobias optimistisch, das Programm in den Sommermonaten wie geplant durchführen zu können. „Wir hoffen, dass der Inzidenzwert bald unter 100 fällt, dann wird vieles möglich sein“, erklärte Kleinknecht. Dabei sei es egal, ob die einzelnen Aktivitäten vor 20, 50 oder 100 Besuchern stattfinden.

Wichtig sei der Kontakt und der Austausch des Theaters mit dem Publikum. Man habe sich in dieser Hinsicht viel vorgenommen, unterstrich der Intendant. Der Kulturbahnhof und das Außengelände sollen zu einem Ort der kulturellen Identität werden.

Noch im Mai gibt es etwas ganz Besonderes: Ein Autotheater unter dem Titel „Planet der Hasen“. Die Zuschauer sitzen dabei während der Vorstellung am Georg-Elser-Platz beim Kulturbahnhof in ihren Autos und hören die Schauspieler über das Radio. Inhaltlich geht es dabei bei zwei Hase um ein klitzekleines Problem: In zehn Tagen wird wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge der Planet explodieren. Mit Hilfe des Publikums beginnen die Hasen, Ideen zu entwickeln wie das Unglück doch noch verhindert werden kann.

Im Juni stehen unter anderem eine Pecha-Kucha-Nacht, eine Pflanzenaustauschbörse zur Eröffnung des urbanen Gartens und ein Besuch des Wildkräutergartens auf dem Programm. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Aalen gibt es ein klassisches Konzert mit einer Neu-Komposition von Vivaldis vier Jahreszeiten.

Sehr inspirierend sind sicher auch ein Improvisationstanz, ein Klangspaziergang, eine Informationsveranstaltung des Klimabündnisses und die Theaterinszenierung des Spielclubs 1 „Tiergedichte von James Krüss".

Außerdem wird das Programm im Juni durch folgende Veranstaltungen bereichert: Klimausstellung zum Thema Monokultur, ein Picknick mit Poesie, ein Tauschmarkt mit alten Schätzen, ein Abend unter dem Titel „Halli Galli Johanni“, ein Vortrag von Studierenden der Hochschule Aalen zum Thema „Anbau von Kräutern mithilfe von Paletten“ sowie ein Abend zum Thema Lichtverschmutzung.

Am Samstag, 26. Juni, ist um 20 Uhr die Premiere des Sommertheaters „Let the sun shine“. Regisseurin Tina Brüggemann hat diese Klima-Groteske geschrieben und bringt sie zusammen mit Schauspielern des Theaters der Stadt Aalen, zwei Musikern, dem Aalener Bürgerchor und Jugendlichen des Klimaclubs auf die Bühne. Nach der Premiere sind jede Woche jeweils von Mittwoch bis Samstag um 20 Uhr Vorstellungen.

Im Juli gibt es jeweils nach dem Theaterstück freitags und samstags Gesprächsformate unter dem Motto „Das Theater trifft…“. Dabei wird am 15. Juli der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu Gast sein.

Die Morgenpost UtopiAA widmet sich dem Thema Klimawandel, es wird eine Stadt aus Karton gebaut, es gibt einen Vortrag der Bienenkünstlerin Jeanette Zippel und das solidarische landwirtschaftliche Konzept SolaWi wird vorgestellt. Weitere Themen im Juli sind ein Märchenabend für Erwachsene, ein Spieleabend, eine Lesung mit Texten zum Umgang mit Natur und ein Tanzabend unter dem Motto „Tunnel of Love“.

Komplettiert wird das Sommerprogramm im August mit einem Planspiele-Abend, einem Vortrag des BUND, einem Treffen zum Thema „Natur und Zeichnung“ und einem virtuellen Rundgang im Stadtoval.