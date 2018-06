Theater ist auf den Hund gekommen

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben sich bereits viele Arbeitgeber auf die Fahne geschrieben. Dass zur Familie allerdings auch Hunde gehören, interessiert immer noch die wenigsten. Das Theater der Stadt Aalen geht hier mit gutem Beispiel voran. Hier dürfen die Mitarbeiter ihre Vierbeiner mitbringen – und das nicht nur am internationalen Bürohundtag, der am 22. Juni stattfindet.

Wer die Räume des Theaters der Stadt Aalen im Wirtschaftszentrum (Wi.Z) an der Ulmer Straße betritt, staunt. Auf den ersten Blick gleichen diese mehr einer kleinen Tierpension. Zu den Füßen von Lena Peris, die im Bereich Kultur ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert, liegt die Labradoodle-Hündin Nikita. Einen Raum weiter haben im Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Fellnasen von Alisha Czerlinsky, Janosch und Lara, ihr zweites Zuhause. Einen Stock höher ist in der Schneiderei von Stephanie Krey der Arbeitsplatz der Tierschutzhündin Bailey und auch das Büro der Verwaltungsleiterin Nadide Besli ist mit Nanouk ganz in Hundehand.

Was so manchem Arbeitgeber oder Kollegen sauer aufstoßen würde, ist hier Normalität und Alltag. Und darüber, dass die Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Arbeit bringen dürfen, sind sie froh. Angestoßen hatte dies Nadide Besli. Als sie im Mai 2016 ihre Stelle als Verwaltungsleiterin beim Theater der Stadt Aalen angetreten hat, sei sie vor einem großen Problem gestanden. Damals hatte sie bereits die vier Jahre alte Mischlingshündin Nanouk, auf die bislang ihre Eltern aufgepasst haben, wenn sie bei der Arbeit war. Mit dem Auszug in eine eigene Wohnung musste sich Besli eine andere Lösung überlegen. Ihre Hündin, die aus schlechter Haltung stammt, kann sie nicht längere Zeit alleine lassen. Deshalb fragte die Aalenerin den Intendanten Tonio Kleinknecht, ob sie Nanouk nicht mit zur Arbeit nehmen darf. Und ihr Anliegen stieß auf offene Ohren.

Ohne Hund keine Stelle

Ohne ihr Frauchen kann auch die Tierschutzhündin Lara nicht bleiben. Sie gehört Alisha Czerlinsky, die mit dem aus Polen stammenden Rüden Janosch und dem Tierschutzhund Demian aus Italien noch zwei weitere Hunde besitzt. Ihre Vierbeiner acht Stunden alleine zu lassen, sei für die junge Frau nicht infrage gekommen. Bereits beim Bewerbungsgespräch um die Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Theater der Stadt Aalen im Mai vergangenen Jahres habe sie betont, dass sie zwar keine Kinder, dafür aber Hunde habe, die sie gerne mit ins Büro nehmen würde. Und auch in diesem Fall ließ sich Tonio Kleinknecht erweichen. „Andernfalls hätte ich die Stelle nicht angenommen“, sagt Czerlinsky.

Weiteren vierbeinigen Zuwachs hat das Theater schließlich wenige Monate später bekommen. Nikita, die Hündin von Lena Peris, die hier ihr FSJ absolviert, und die Hundedame Bailey von Stephanie Krey, die in der Schneiderei beschäftigt ist, machen seither das Fellnasenteam im Wi.Z komplett. „Ein Leben ohne Hund ist sinnlos“, sagt Krey. Sie sehe es nicht ein, wegen eines Berufs auf einen Vierbeiner an ihrer Seite verzichten zu müssen. Immerhin würden Familien auch nicht auf ihre Kinder verzichten. Und ein Hund sei ein Familienmitglied. Diesen in eine teure Betreuung zu geben, wo er acht Stunden ohne seine Bezugsperson ist, sei ausgeschlossen.

Das Theater der Stadt Aalen als Arbeitgeber gehe mit positivem Beispiel voran und habe erkannt, dass ein Hund dem Betriebsklima gut tue. Als eine Art Antidepressivum bezeichnet Czerlinsky die Anwesenheit der Hunde. Selbst die hundelosen und katzenaffinen Kollegen hätten akzeptiert, dass die Vierbeiner mitkommen und freuten sich sogar darüber.

Mittagspausen sinnvoll genutzt

Die Angst von so manchem Arbeitgeber, unter dem Hund würde die Tätigkeit leiden, teilen die vier Frauen nicht. Im Gegenteil: Dadurch, dass die Vierbeiner mit im Büro sind und hier ohnehin die meiste Zeit des Tages schlafen, können wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sagt Besli. „Denn wir haben nicht den Druck, nach Hause hetzen zu müssen, weil der Hund dort seit acht Stunden auf einen wartet.“ Zudem würden die Mittagspausen sinnvoll genutzt. Bei einer Gassirunde werde das Gehirn wieder so richtig durchgepustet. Demjenigen, der Angst vor Hunden hat, werde Verständnis und Respekt entgegengebracht. In solchen Fällen komme der Hund an die Leine und müsse in einer Ecke absitzen, bis derjenige das Büro wieder verlassen hat. Ihre Chefs in Person des Intendanten Tonio Kleinknecht und der stellvertretenden Intendantin Tina Brüggemann zeigten großes Verständnis und seien für vieles offen. Dass die Hunde zur Teamsitzung mitkommen, sei selbstverständlich. Auch weil es noch nie Probleme gegeben habe. Und selbst bei mancher Situation, bei der andere Vorgesetzte aus der Haut gefahren wären, seien beide gelassen gewesen. Czerlinsky erzählt von einem Mitarbeitergespräch, bei dem Janosch furchtbare Blähungen hatte und selbst das Öffnen des Fensters nur geringe Abhilfe schaffte, und Lena Peris erinnert sich an einen Liederabend, bei dem Nikita bei der Premiere aus der Garderobe ausgebüxt und durchs Publikum gelaufen ist.

Wie viele Hunde im Wi.Z noch einen Arbeitsplatz finden, ist ungewiss. „Wir haben in jedem Fall für die Belange unserer Mitarbeiter ein offenes Ohr“, sagt Tina Brüggemann. Allerdings dürfte unter der Präsenz der Vierbeiner weder die Arbeit noch ein hundeloser Angestellter leiden. Das sei aber nicht der Fall. Vielmehr würden die positiven Effekte überwiegen. Darüber hinaus gingen die beim Theater beschäftigten Hundebesitzer sensibel mit Situationen um und würden Rücksicht auf weniger hundebegeisterte Menschen nehmen. Sie würden auch nachfragen, ob sie ihre Vierbeiner zu Proben oder Aufführungen mitnehmen dürften.

Tierische Kommentare

Ob die Vierbeiner irgendwann einmal in einem Stück des Theaters auf der Bühne stehen, schließt die stellvertretende Intendantin momentan aus. „Doch was nicht ist, kann ja noch werden.“ Geplant sei, dass die Hunde in naher Zukunft auf der Facebookseite des Theaters einzelne Stücke kommentieren. „Denn auch in den sozialen Netzwerken muss ja mal publiziert werden, dass das Theater auf den Hund gekommen ist.“