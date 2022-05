Theater engagiert sich für die Ukraine

Das rosa Gummi quietscht fröhlich, als Arwid Klaws den Luftballon in die Form eines Hunds bringt. Er ist umringt von Kindern, die zurzeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen leben. Viele von ihnen sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen, andere kommen mit ihren Familien aus dem Nahen Osten. Schauspieler Klaws vertritt an diesem Tag das Theater der Stadt Aalen, das mit der LEA kooperiert.

In Aalen selbst bietet das Theater einen Workshop im Rahmen der Jugendkunstschule an, zu dem einheimische und geflüchtete Kinder von sechs bis zehn Jahren eingeladen sind: Unter der Leitung der Theaterpädagogin Alexandra Stölzl erarbeiten sie vom 13. bis 17. Juni auf der Großen Probebühne im Kulturbahnhof ein Stück. „Wir bieten auch einen Workshop in der Woche davor an, der aber bereits seit längerem ausgebucht ist. Da lag es nahe, ein zweites Programm in den Pfingstferien anzubieten, an dem auch Kinder aus der LEA mitmachen können“, erklärt der Pressesprecher des Theaters, Gerhard Herfeldt. Zur selben Zeit findet auch noch ein zweiter Workshop unter der Leitung von Lisa-Marie Krauß im Theater statt, der sich jedoch eher an Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren richtet.

Bereits am kommenden Samstag, 21. Mai, berichten Schülerinnen aus der Ukraine selbst darüber, wie sie den Krieg erleben. Gemeinsam mit dem Kino am Kocher hat das Theater den Theater- und Filmregisseur Georg Genoux eingeladen, der seit Jahren in der Ukraine arbeitet und der von drei Schülerinnen aus dem Donbass begleitet wird. Um 20.15 Uhr zeigt das Kino am Kocher Material des Regisseurs, bevor Genoux und die Schülerinnen im Anschluss in der Gesprächsreihe „Theater trifft …“ über ihr Erleben sprechen. Karten gibt es beim Kino am Kocher. Buchung Workshops: Gina Maksan unter Telefon 07361 / 522610 oder maksan@theateraalen.de