Theater Aalen schließt sich bundesweitem Aktionstag an

Unter diesem Motto schließt sich das Theater der Stadt Aalen am kommenden Samstag, 9. Mai, einem bundesweiten Aktionstag der Vereinigung „Die Vielen“ an. Es geht darum, die laufende Petition des Vereins zu unterstützen, dass der 8. Mai neuer gesetzlicher Feiertag wird. Das Theater schreibt dazu in seiner Mitteilung: „Den Tag der Befreiung am Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem nationalen Feiertag zu machen, wäre ein starkes Zeichen in unserem Land, in Europa und in der Welt, dass wir der Unterdrückung und Ausbeutung den Rücken kehren wollen und für ein friedvolles Miteinander einstehen.“

Die öffentliche Aktion des Theaters beginnt gegen 9.45 Uhr am Neuen Rathaus - unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln, wie es die stellvertretende Intendantin Tina Brüggemann verspricht. Damit soll auch in der Aalener Innenstadt ein Zeichen gegen Hass, Volksverhetzung, Gewalt und für ein buntes und ziviles Aalen gesetzt werden. Erkennungszeichen werden die regenbogenfarbenen Krawatten sein, die an der Theaterkasse erhältlich sind. Es soll allerdings keine öffentliche Versammlung werden. Nähere Informationen gibt es unter www.dievielen.de.