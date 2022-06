Theater Aalen: „Goethe im Park“ geht in die zweite Runde

Wer keine Karte mehr für „Goethe im Park“, dem Theaterspaziergang des Aalener Stadttheaters, mehr bekommen hat oder den literarischen Spaziergang noch einmal in Angriff nehmen möchte, hat im September wieder die Chance dazu: Am 16. und 17. sowie am 23. und 24. September bietet das Theater der Stadt Aalen weitere Vorstellungen jeweils um 18 Uhr im Park von Schloss Fachsenfeld an. Der Vorverkauf für die Termine im September ist gestartet. Karten sind ab sofort an der Theaterkasse im Alten Rathaus, unter 07361 / 522600 oder online unter www.theateraalen.de erhältlich.