Theater über die dritte Lebensphase

Am Freitag, 12. Mai, wird um 14 Uhr im Landratsamt Aalen im großen Sitzungssaal das Theaterstück „Alte Hasen kehren besser – Die dritte Lebensphase hat’s in sich“ vom Theaterensemble „SakramO3D“ in einer öffentlichen Veranstaltung aufgeführt. Die evangelische Kirchengemeinde Aalen lädt dazu in Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband Ostalbkreis ein. Der Eintritt ist frei. Das Theaterstück wird von der Baden-Württemberg-Stiftung finanziell gefördert. Zum Inhalt des Stücks: Gerda Kästle und Angelika Krüger sind zwei Rentnerinnen, denen es im Ruhestand nicht so gut geht, wie sie es sich wünschen. Die eine wurde von ihrem Mann verlassen, die andere hat einen kranken Mann zu pflegen. Die eine betäubt ihren Schmerz mit Tabletten, die andere trinkt. Das Theaterstück „Alte Hasen kehren besser“ beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen der dritten Lebensphase.