„The Wanderzirkus Tapes“ spielen im Landratsamt

Das Duo „The Wanderzirkus Tapes“ ist am Dienstag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Rahmen von „Klangraum#6“ im Landratsamt zu Gast und wird ein etwa einstündiges Programm im Innenhof zum Besten geben. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Foyer des Landratsamts statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bereits seit zwei Jahren begeistern Axel Nagel (akustische Gitarre) und Matthias Kehrle (Bass, Percussion und Gesang) als „The Wanderzirkus Tape“ ihr Publikum. Nun spielen sie im Landratsamt Ostalbkreis ihr „Best of“-Programm. Das Duo nimmt die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch ihr Songbook, durch einige neu arrangierte Klassiker aus eigener und fremder Feder. Die Zuhörer entscheiden mit, welche Themen besungen werden – musikalisch ist alles erlaubt. Dargeboten wird eine Mixtur aus Blues, Soul, Pop und Singer/Songwriter Perlen mit eigenem Anstrich.

Das Regionalmanagement Kultur des Landratsamts Ostalbkreis legt seit 2021 in Kooperation mit der Kreissparkasse Ostalb und dem Lions Club Aalen mit dem „Klangraum“ eine Veranstaltungsreihe auf, die in den Sommermonaten im Innenhof des Landratsamtes stattfindet und sich dezidiert an Musikerinnen und Musiker der Region richtet, um diesen eine Plattform zu bieten.