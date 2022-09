The Marvels machen Soul aus den 1960ern

Im Rahmen von „Sommer im Park“ sind am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) The Marvels in der Villa Stützel in der Ulmer Straße zu Gast. Die zehnköpfige Formation macht Soul aus den 50ern und 60ern. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Wintergarten der Villa statt.

Die Marvels sind unter anderem im BIX Jazzclub in Stuttgart regelmäßig vor vollem Haus zu erleben. Die zehn Damen und Herren lassen den Geist einer großen Ära im Old-School-Sound aufleben. Zwei Sängerinnen und ein Sänger bieten vokale Abwechslung. Schwitzig, hitzig und zuverlässig wie die Dampfturbine eines Mississippisteamers feiern die Herren der Ryhtmusgruppe den Purismus des 4/4-Grooves, während die Hornsection der Stadt virtuos ihre (Tanz)-Riffs in den klebrigen Bühnenboden stanzt. Die Marvels-Show mit Soulperlen der 50er- und 60er-Jahre ist eine Hommage an die großen Soul-Giganten Amerikas. Für ihr Programm haben The Marvels die Archive von Motown, Stax und Atlantic Records besucht, hingebungsvoll feiern sie neben großen Hits von Aretha Franklin, Otis Redding und Marvin Gaye manch rare Soulperle, die selbst Genrekennern ein anerkennendes Augenzwinkern abringt.

Karten: bei Reservix oder unter der Telefonnummer 0162 / 9467882. Infos: www.villa-stuetzel.de