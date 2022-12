TG Hofen dankt Jubilaren und Übungsleitern

Die Turngemeinde (TG) Hofen hat im festlich geschmückten Vereinsheim ihre Jubilare und ihre langjährigen Übungsleiter geehrt. Vorsitzender Joachim Häussler freute sich, dass viele Jubilare und Übungsleiter der Einladung ins Vereinsheim gefolgt waren. Die Ehrungsfeier war der Corona-Ersatz für die Jahresabschlussfeier in der Glück-Auf Halle, die aufgrund der damals gültigen Vorgaben nicht hatte stattfinden können.

Auch in diesem Falle, so sagte Häussler weiter, sei Corona eine Chance für den Verein, ein traditionelles Konzept zu überdenken. Bevor Geschäftsführer Wolfgang Haas in persönlicher Art und Weise zu jedem Jubilar für langjährige Mitgliedschaft seine Bildpräsentation startete, sorgte die junge Musik-Combo um Felix Huber für angenehme Unterhaltung.

Für 30 langjährige Mitglieder zwischen 50 und 80 Jahren Mitgliedschaft waren diverse Auszeichnungen, Ehrennadeln, Glas- und Weinpräsente sowie Ernennungsurkunden vorbereitet. Franz Henne war im Alter von 96 Jahren kurz vor der Ehrung für 80 Jahre Mitgliedschaft in der TG Hofen verstorben. Die Versammlung erhob sich zum Totengedenken an ihn von den Plätzen.

Im Bereich der langjährigen Übungsleiter konnten 14 Ehrungen zwischen zehn und 40 Jahren vorgenommen werden. Dauergast bei diesen Ehrungsfeiern war Alfons Mayle, der zum 67. Male das DLV-Mehrkampfabzeichen in Gold erhielt.

Geehrt wurden als langjährige Mitglieder: für 25 Jahre: Uschi Graule, Sabrina Huber, Sabine Jakob, Birgit Kraus, Heike Mewitz, Birgit Schiehle, Alexander Schiele und Daniel Weis; für 40 Jahre Wolfgang Egetenmeyer, Gudrun Faul, Thomas Haas, Klaus Hegele, Heinrich Lutz, Manfred Machnig, Elfriede Nagel, Winfried Starz und Maria Wengert; für 50 Jahre Magda Burkert, Josef Hügler, Patriz Ilg, Regina Köder und Ilse Marquardt; für 60 Jahre Alfred Erhardt, Alois Glas, Franz Kopp, Josef Haas und Franz Linsenmaier; für 70 Jahre Georg Jaumann; für 75 Jahre Otto Opferkuch; für 80 Jahre Franz Henne.

Für langjährige Mitarbeit im Ehrenamt als Übungsleiter wurden geehrt: Peter Harsch (40 Jahre), Ilona Schildenberger (35 Jahre), Ulrike Albat und Manuel Linsenmaier (20 Jahre), Christoph Bareiter und Matthias Haas (15 Jahre), Janina Sanwald, Sabine Schmid, Natalie Schultheiß, Katja Wagner-Kölz, Mathias Huber, Franz Kopp und Carolin Zotz (alle zehn Jahre).

Für sportliche Erfolge wurden Samuel Oppold (erster Platz Deutsche Meisterschaft im Mehrkampf) und Alfons Mayle (DLV-Mehrkampfsabzeichen in Gold) geehrt.