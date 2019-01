Textilindustrie: Welche Betriebe auf der Ostalb streiken

An diesem Freitag werden aus allen drei Textilbetrieben in der Region die Beschäftigten ihre Arbeit für ein bis zwei Stunden niederlegen. Zu den Warnstreiks in der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie ruft die IG Metall auf. Betroffen sind die Firmen Rowa und Lindenfarb in Unterkochen sowie Susa in Heubach.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen von 5,5 Prozent. Darüber hinaus eine verbesserte Altersteilzeit und Gespräche für mehr Arbeitszeitsouveränität für die Beschäftigten. Am Verhandlungstisch konnte bisher kein Ergebnis erzielt werden. Die Arbeitgeber bieten bislang einen Nullmonat und für sechs Monate eine Einmalzahlung an. Eine Erhöhung der Einkommen soll lediglich um 1,7 Prozent ab 1. September 2019 laufen. Eine weitere Erhöhung soll es zum 1. September 2020 geben. Die Arbeitgeber fordern dafür eine Laufzeit von 28 Monaten. Ein regelrechtes Tabu sei für sie laut IG Metall die Frage der Arbeitszeitsouveränität.

„In der nächsten Verhandlungsrunde muss ein vernünftiges Angebot auf den Tisch, das die Belegschaften angemessen an der wirtschaftlichen Situation beteiligt. Das derzeitige Angebot ist gelinde gesagt eine Frechheit“, sagt Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Die konjunkturelle Situation in den Betrieben sei nach wie vor gut. Zudem müsse sich bei der Altersteilzeit endlich etwas bewegen, damit die Branche auch in Zukunft für Fachkräfte attraktiv bleibe.