Teueren Schmuck bei Einbruch in Wohnhaus entwendet

In der Zeit von 21.08 bis 21.50 Uhr brachen am Freitagabend bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dillingerstraße ein. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, drangen sie in das Gebäude ein und durchwühlten es. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend gelang es ihnen, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei, unerkannt zu entkommen.

Die Polizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07361 / 524-0 zu melden.