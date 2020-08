Testspielergebnisse täuschen nicht

Die Testspielergebnisse täuschten nicht. Zum Auftakt der kombinierten Bezirks- und Landesligarunde am vergangenen Sonntag konnten die Baseballer der Aalener Sportallianz erneut mit einer guten Leistung überzeugen und mit einem Sieg und einer knappen Niederlage im Gepäck die Rückreise auf die Ostalb antreten. Im ersten Spiel des im Baseballpark auf dem Stuttgarter Schnarrenberg ausgetragenen 3er Turniers trafen die Aalener auf Bezirksligist Freiberg Brewers. Der an Stelle des eigentlich vorgesehenen, aber leicht angeschlagenen Bertuch kurzfristig startende Werfer Mike Tauporn führte sein Team dabei zu einem verdienten 10:5 und damit zum ersten Sieg in dieser Punkterunde.

Am kommenden Sonntag ab 11 Uhr findet das Heimturnier in Aalen im Sportzentrum im Rohrwang statt. Gegner sind dann die SG Reutlingen/Tübingen sowie erneut die Stuttgart Reds. Für die Aalener Mannschaft dürfte es vor allem darum gehen, vor heimischem Publikum an die guten Leistungen aus den ersten Saisonspielen anzuknüpfen. Trainer Tobias Stürmer zeigte sich bislang zufrieden mit der Entwicklung seiner Spieler, nichtsdestotrotz ist aber durchaus noch Luft nach oben. Das gilt sowohl für die Defensive, wo das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der neuen jungen Spieler und weiterer Pitcher liegt, als auch für die Offensive, bei der vor allem die Chancen am Schlagmal noch konsequenter ausgespielt werden sollen, um auch knappe Spiele zukünftig für sich entscheiden zu können.

Die Aalener Sportallianz weist darauf hin, dass zu diesem Turnier, bei dem es erstmals in diesem Jahr während der Spiele auch eine begleitende Stadionmoderation mit Regelerklärung geben wird, maximal 100 Zuschauer zugelassen sind, der Eintritt ist frei. Für alle Besucher gelten die ausgewiesenen Bestimmungen des vereinseigenen Hygiene- und Abstandskonzepts.